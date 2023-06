Casper kündigt neues Album an – «hat mich selbst überrascht»

Der Rapper Casper hat ein neues Album und das einzige dazugehörige Konzert für 2024 angekündigt. «In mir gibt es eine große Angst, dass es vielleicht das letzte Konzert ist», sagte der Künstler im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in Bielefeld.

Das Konzert soll nächstes Jahr in Bielefeld stattfinden. Das sei «der Ort, der mir vielleicht am meisten bedeutet. Deshalb sollen die Leute hierherkommen», so Casper alias Benjamin Griffey. Der Künstler war fürs Studium nach Bielefeld gezogen, die Musik brachte ihn später nach Berlin, wo er bis heute lebt.

Das Album «nur Liebe, immer» soll am 24. November erscheinen und sei «so ganz anders entstanden als sonst». Normalerweise gehe der 40-Jährige «mit viel Vorlauf und eher konzeptbasiert an Alben ran». Erst im vergangenen Jahr hatte er ein Album veröffentlicht, zuvor hatte er fünf Jahre kein Soloalbum herausgebracht. «Dass das Album jetzt so schnell kam, hat mich selbst überrascht», sagte der Rapper.

Auch musikalisch sei es etwas Besonderes, er habe in der Produktion viel experimentiert und sich neu entdeckt. «Ich bin nicht nur laut, ich bin auch leise. Ich bin nicht nur Rap, ich kann auch singen», so Casper. Einen ersten Vorgeschmack gebe die am Donnerstag veröffentlichte Single «Emma».

Zu seiner weiteren musikalischen Zukunft blieb der Künstler unkonkret. «Ich bringe jetzt diese Platte raus und dann spiele ich das Konzert und danach sehe ich einfach weiter», sagte er.