Carsharing: Infoveranstaltung in Plauen

Ein eigenes Auto lohnt sich nicht, manchmal reicht aber der Öffentliche Personennahverkehr nicht aus? Dann bietet es sich vielleicht an, sich ein Auto zu teilen. In vielen Städten gibt es mittlerweile Carsharing. Vielleicht bald auch in Plauen. Der Verein Verkehrswende in Kleinen Städten hat gemeinsam mit der Energie- und Klimaschutzmanagerin der Stadt eine Infoveranstaltung zum Thema organisiert. Sie findet ab 18 Uhr im Alten Handelshaus statt. Ziel ist es, mit der Bevölkerung und ortsansässigen Unternehmen zu besprechen, ob überhaupt Interesse da ist, und welche Standorte vielleicht gewünscht werden.