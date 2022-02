Carsharing im Landkreis Wunsiedel: Drei neue Stationen in Planung

Bei einem Blick auf die aktuellen Benzinpreise überlegt sich manch einer wahrscheinlich zwei Mal, ob er wirklich ein eigenes Auto braucht. Eine Möglichkeit wäre, sich ein Auto mit mehreren Personen zu teilen, Carsharing also. Der Landkreis Wunsiedel baut sein Angebot aktuell aus. Neben Röslau und Weißenstadt, wo das Fahrzeug schon seit Oktober steht, ist auch eine Station in Wunsiedel geplant. In Marktredwitz sind für das Carsharing schon 200 Nutzer registriert, in Selb sind es fast 140. Wann der Neunsitzer für Wunsiedel geliefert wird, ist noch nicht ganz klar. Geplant ist die Lieferung aber noch im ersten Halbjahr dieses Jahres. Die Stadt Plauen plant ebenfalls dieses Jahr zwei bis drei Carsharing-Stationen einzurichten.