Carsharing: Autos teilen in Plauen

Benziner, Diesel, aber auch Hybridautos: Ab 2035 soll Schluss damit sein. Die EU will dann deren Neuzulassung verbieten und nur noch elektrisch betriebene Autos zulassen. Gerade auf dem Land ist ein E-Auto für viele noch unvorstellbar, zu teuer und ein günstiger Gebrauchtwagen ist dann auch keine Alternative mehr.

In größeren Städten verzichten viele ja schon komplett auf ein eigenes Auto, dank gutem ÖPNV-Angebot. Und für alle anderen nötigen Fahrten gibts Carsharing. Das ist ja mittlerweile auch bei uns in der Region angekommen, zum Beispiel in Selb, Wunsiedel oder Marktredwitz. Seit gestern (MO) hat auch Plauen drei Autos zum Teilen: einen Kleinwagen, ein Kompakter und einen 7-Sitzer. Die Firma teilAuto stellt sie zur Verfügung. Ihr findet die Autos am Oberen Bahnhof, an der Melanchthonstraße und am Bahnhof Mitte. Über eine App, über die Website oder telefonisch könnt ihr euch für deren Nutzung registrieren und sie flexibel buchen. Ab einer Stunde bis mehrere Wochen ist das möglich. !

Weitere Details aus der Pressemitteilung der Stadt Plauen:

Die drei Fahrzeuge können nach einmaliger Registrierung flexibel gebucht und genutzt werden – für Fahrten zum Einkaufen, für Ausflüge oder Dienstreisen. Es stehen ein Kleinwagen, ein Kompakter und ein 7-Sitzer

bereit, die ab einer Stunde bis zu mehreren Wochen gemietet werden können. Für eine zweistündige, 20 Kilometer lange Fahrt im Kleinwagen fallen rund 10 Euro Kosten an – inklusive Kraftstoff. Die Buchung ist rund um die Uhr über die App,

Webseite oder telefonisch möglich. Geöffnet werden die Fahrzeuge mittels Smartphone App.

Registrierte Nutzerinnen und Nutzer können die Carsharing-Fahrzeuge nicht nur am eigenen Wohnort, sondern an allen

teilAuto-Standorten leihen – im Vogtland beispielsweise in Auerbach. Über einen Carsharing-Verbund sind zudem auch deutschlandweite Buchungen möglich.

Carsharing lohnt sich vor allem für Menschen, die im Jahr weniger als 10.000 Kilometer fahren und das Auto nicht täglich zum Pendeln benötigen.

Zum Start erklärt Bürgermeisterin Kerstin Wolf: „Uns ist es wichtig, klimagerechte Mobilität in unserer Stadt voranzubringen. Davon sollen zum einen die Plauenerinnen und Plauener profitieren, die durch Carsharing im besten Fall auf die Anschaffung eines eigenen Erst- oder Zweitwagens verzichten können. Zudem kann die Verwaltung das Angebot zukünftig

auch selbst nutzen, um Termine wahrzunehmen.“ „Damit Carsharing in einer 64.000-Einwohner-Stadt wie Plauen funktionieren kann, ist lokale Unterstützung besonders wichtig“, ergänzt teilAuto-Regionalleiter Martin Schmidt. Diese kommt

in Plauen auch von engagierten Privatpersonen. Mehrere Carsharing-Stammtische und die Bildung einer kleinen Gruppe von „Kümmerern“ waren wichtig, um das Angebot zu schaffen. Die Kümmerer übernehmen einfache Pflege- und

Wartungsarbeiten an den Fahrzeugen und erhalten im Gegenzug ein kleines Entgegenkommen bei den Nutzungstarifen.

Bei Fragen zum Carsharing oder Interesse an einer Kümmerer-Tätigkeit steht das Klimaschutzmanagement der Stadtverwaltung gern zur Verfügung:

Paula Müller / Tel.: +49 3741 291 1622 / Mail: Paula.Mueller@plauen.de

Weitere Informationen sind außerdem beim Anbieter

teilAuto zu finden:

Grundlegende Infos zu Carsharing: https://www.teilauto.net/carsharing