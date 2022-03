Carsharing-Angebot: Stadt Wunsiedel nutzt mikarshare

Erst einmal die Anschaffung, dann der ein oder andere Werkstattbesuch und von den hohen Spritkosten ganz zu Schweigen: Um ein Auto zu halten braucht es jede Menge Geld. Alle, die nicht ständig auf einen PKW angewiesen sind, können seit heute das Carsharing-Angebot „mikar“ in der Stadt Wunsiedel nutzen. Der Renault Traffic mit neun Sitzen hat seinen festen Platz an der Rot-Kreuz-Straße 1 – und kann für eine Stunde aber auch mehrere Tage ausgeliehen werden. Alles was ihr dazu braucht ist die App des Carsharing-Unternehmens. Darüber könnt ihr das Fahrzeug buchen und auch öffnen.

– keine Grundgebühren

– pro Stunde 5,90 Euro

– ein Tag 49,90 Euro

– pro Buchung sind bereits 300 km inklusive – jeder weitere km kostet 0,11 Euro

– mikar-App zur Buchung und Öffnung des Fahrzeugs (Schlüssel und Papiere im Fahrzeug vorhanden)

– Dauer der Freischaltung der App ca. zwei Tage