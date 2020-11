Carsharing: Ab heute auch in Rehau

Ein Auto teilen…das ist in Corona-Zeiten nicht so ganz so einfach – gerade jetzt im Lockdown light haben wir in der Hinsicht schon Einschränkungen. Prinzipiell hat das sogenannte Car-Sharing aber viele Vorteile, die jetzt auch die Rehauer nutzen können. Ab heute (DI) steht ein Car-Sharing-Auto für zur Verfügung – es steht auf dem Maxplatz. Die Firma Mikarshare kümmert sich unter anderem um das Buchungssystem. Welche Schritte ihr beachten müsst, wenn ihr das Carsharing-Auto nutzen wollt, findet ihr hier.