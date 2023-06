Die Schauspielerin Caroline Peters (51, «Der Vorname», «Der Nachname») hat es nicht so mit dem Verliebtsein. In einem «Bunte»-Interview erklärte sie: «Wenn ich ehrlich bin, fand ich diesen Zustand immer schrecklich.» Grund sei, dass ihr der Kontrollverlust und die Besessenheit von einer Person eher Angst gemacht habe, so Peters. Am 29. Juni startet ihr neuer Kinofilm «Die Unschärferelation der Liebe».