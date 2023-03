Caritas Bamberg: Die monatlichen Abschläge für Strom und Gas bereiten Probleme

Zuerst Pandemie und jetzt steigende Preise durch die Inflation. Die wirtschaftliche Not vieler Menschen steigt weiter an. Davor warnt der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg. Der ist ja auch für Hof zuständig. Demnach steigt bei vielen Stellen der Bedarf von Schuldnerberatungen. Die Caritas verweist auf eine entsprechende Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV).

Vor allem die steigenden Energiekosten führen zu der hohen Nachfrage nach Schuldnerberatungen. Die Wartelisten werden immer länger. Auch mehr Erwerbstätige nutzen die Beratungen. Die Caritas Bamberg spricht in einer Mitteilung von einem Mentalitätswandel. Denn mittlerweile geht schon im jungen Alter vieles über Ratenzahlungen. Aus eigentlich kontrollierter Verschuldung wird aber schnell Überschuldung so der Verband. Dagegen helfe nur Aufklärung. Dafür fehlen den Beratungsstellen aber die Kapazitäten.