Car-Sharing in Plauen: Stadt fragt Interesse mit Umfrage ab

Wer kein eigenes Auto hat, konnte lange Zeit nur auf Bus und Bahn ausweichen. In vielen Städten gibt es jedoch mittlerweile Carsharing-Angebote. Es steht also irgendwo ein Auto, das sich mehrere Menschen teilen können. Die Stadt Plauen prüft aktuell, ob es solche Angebote auch dort geben sollte. Die Bürger können ihr Interesse am Car-Sharing mithilfe einer Online-Umfrage bekunden. Teilnehmen können Interessierte bis Ende Januar, vollkommen anonym. Am 18. Januar veranstaltet die Stadt zudem den zweiten Carsharing-Stammtisch. Online können die Teilnehmenden Fragen, Ideen und Anregungen äußern.

Interessierte wenden sich für die Anmeldung zum Carsharing-Stammtisch und bei weiteren Fragen an:

Paula Müller, Energie- und Klimaschutzmanagerin Stadt Plauen paula.mueller@plauen.de / +49 3741 291 1622

Zur Umfrage geht es hier.