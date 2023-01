Campustour und Studienberatung: Tag der offenen Tür an der Hochschule Hof

Wie soll’s nach dem Abschluss für mich weiter gehen? Diese Frage müssen sich viele Schülerinnen und Schüler im Laufe dieses Jahres stellen. Über die Studienangebote an der Hochschule Hof könnt ihr euch heute bei einem Tag der offenen Tür informieren. Der findet von 9 Uhr 30 bis 16 Uhr am Campus Hof statt. Dabei ihr könnt euch zum Beispiel die Labore der Hochschule anschauen und an verschiedenen Vorlesungen der vier Fakultäten teilnehmen. Wer will kann sich außerdem durch das Team der Zentralen Studienberatung zum Thema Studienwahl beraten lassen. Mehr Infos zum Tag der offenen Tür an der Hochschule Hof gibt’s hier.