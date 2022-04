Campus Tage: Hochschule Hof stellt Studiengänge vor

Nach der Schule studieren, oder doch lieber eine Berufsausbildung anfangen? Diese Frage dürften sich alle stellen, die bald ihren Schulabschluss in der Tasche haben. Die Hochschule Hof bietet jungen Menschen bei den Campus Tagen die Möglichkeit, in unterschiedliche Studiengänge hineinzuschnuppern. Heute ist der Bachelor-Studiengang „Kommunikationsdesign“ an der Reihe. Über die Online-Plattform Zoom können sich Interessierte von 10 bis 16 Uhr beraten lassen. Sie können aber auch an Workshops oder Seminaren teilnehmen, und virtuell über den Campus spazieren. Am 20. April stellt die Hochschule Hof in Präsenz die Studiengänge „Textildesign“ und „Innovative Textilien“ vor. Den Link zur Anmeldung findet ihr hier