Musiala muss DFB-Training abbrechen

Jamal Musiala hat das Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig abbrechen müssen.

Der Offensivspieler vom FC Bayern zog sich bei einem Zweikampf mit seinem Münchner Teamkollegen Thomas Müller eine Verletzung am rechten Bein unterhalb des Knies zu. Nach der Übungseinheit gab DFB-Pressesprecherin Franziska Wülle Entwarnung. «Es handelt sich um eine oberflächliche Wunde, die versorgt werden musste», sagte sie. Ein Ausfall Musialas ist demnach nicht zu befürchten.

Bundestrainer Hansi Flick hatte sich sofort bei Musiala nach dem Befinden erkundigt. Begleitet von Mannschaftsarzt Jochen Hahne, der den 19-Jährigen zunächst auf dem Rasen untersucht hatte, verließ Musiala den Trainingsplatz auf dem Gelände der DFB-Akademie in Frankfurt. Müller hatte sich zuvor mit einem Klaps auf den Kopf seines jungen Kollegen für sein Einsteigen entschuldigt.

Neuer fehlt zum Traininsauftakt

Zuvor hatte das erste Training auf dem neuen Campus-Gelände ohne ohne Kapitän Manuel Neuer begonnen. Der Torhüter vom FC Bayern München fehlte am Vormittag wegen Problemen am Zeh. Bundestrainer Hansi Flick rechnet mit einer Rückkehr Neuers ins Training aber schon am Mittwoch.

Bei der Übungseinheit fehlten zudem Matthias Ginter, Thilo Kehrer und Lukas Nmecha, die nach ihren Club-Einsätzen am Sonntag zur Belastungssteuerung im Teamhotel blieben. 20 Spieler nahmen somit am Training teil, das die DFB-Mitarbeiter als Zuschauer verfolgen konnten.

Flick bereitet die DFB-Auswahl am Verbandssitz in Frankfurt auf die letzten Gruppenspiele in der Nations League vor. Am Freitag (20.45 Uhr/ZDF) steht zunächst die Partie in Leipzig gegen Ungarn an. Am Montag (20.45 Uhr/RTL) folgt der Klassiker gegen England in Wembley. Flick hatte die Spiele als Generalprobe für die WM in zwei Monaten in Katar bezeichnet.