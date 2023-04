Bevor ihr in den Campingurlaub aufbrecht, ist es sinnvoll, euer Wohnmobil nochmal durchchecken zu lassen. So eine Sicherheitsprüfung bietet der ADAC Nordbayern heute und morgen am Parkplatz des Möbelcenters Biller in Hof an. Los geht es um 10 Uhr. Mit einer mobile Waage könnt ihr euren Camper auf Überladung prüfen lassen. Außerdem steht der mobile Prüftruck für einen Fahrzeugcheck bereit.

27. & 28.4. zwischen 10 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr