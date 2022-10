Best of Wandern / S. Faltenbacher

Schlafen draußen in der Natur. Zugegeben, die meisten zelten wohl am liebsten im Sommer. Jetzt ist aber goldene Oktober und da zieht es einige nochmal raus in die Natur. Das Frankenwald Tourismus Service Center teilt mit, dass sechs Trekking-Plätze im Frankenwald ihre Saison bis zum 6. November verlängert haben. Dazu gehören auch Plätze auf einer Waldlichtung bei Geroldsgrün und am Döbraberg bei Schwarzenbach am Wald.