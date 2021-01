Call & Collect: Selber Tourist Info bietet besonderen Service an

Nach Click und Collect kommt nun Call und Collect – zumindest in der Stadt Selb. Die Tourist-Info und das Forum „Selb erleben“ bieten den Service an. Ein einfacher Anruf reicht und schon könnt ihr euch zum Beispiel den beliebten Selber Regenschirm nach Terminvereinbarung abholen. Bezahlen geht entweder per vorab Überweisung oder auch Bar vor Ort. Wer nicht anrufen möchte, kann auch gern eine Mail senden. Für alle Wanderer gibt es hier auch Infomaterial. Mehr Infos findet hier:

Öffnungszeiten Tourist Info:

Mo – Do: 8-16,

FR: 8-12:30 Uhr

Telefon: 09287 956385

Mail: info@selb.de

Bei Abholung FFP2 Maskenpflicht und Einhaltung der Hygienemaßnahmen

weitere Click und Collect Angebote unter: www.forum-selberleben.de