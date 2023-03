BVB-Sportdirektor Kehl: Kein Rückschlag bei Adeyemi

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat jüngsten Berichten über einen Rückschlag bei der Genesung von Fußball-Nationalspieler Karim Adeyemi widersprochen. «Dem ist nicht so. Karim ist voll dabei und wird in dieser Woche die nächsten Schritte machen», sagte der 43-Jährige am Dienstag in Dortmund. Adeyemi hatte zuletzt fünf Pflichtspiele wegen eines Muskelfaserrisses verpasst und steht nicht im Kader der Nationalelf für die aktuellen Testspiele. Der 21 Jahre alte Stürmer könnte für das Bundesliga-Gipfeltreffen des BVB mit dem FC Bayern an diesem Samstag in München wieder eine Option sein.

Gut laufe der Genesungsprozess auch bei Offensivmann Julian Brandt, Torwart Gregor Kobel und Stürmer Youssoufa Moukoko, sagte Kehl. «Ich kann noch nicht bei allen alles final sagen, aber wir werden auf jeden Fall einige zurückhaben am Wochenende», sagte Kehl. Beim von der Nationalmannschaft abgereisten angeschlagenen Verteidiger Nico Schlotterbeck ist er ebenfalls zuversichtlich: «Wir haben ihn gestern hier nochmal untersucht. Er wird jetzt behandelt. Auch da habe ich ein sehr gutes Gefühl, dass das bis zum Wochenende noch funktionieren wird.»