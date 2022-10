BVB mit Hummels, ohne Kobel: Kimmich bei Bayern auf der Bank

Nagelsmann: Keine Kurznachricht, aber in den Arm nehmen

Lothar Matthäus geht fest von einer Wachablösung im Sturm von Borussia Dortmund aus. Im Liga-Gipfel am Samstag gegen den FC (…)

Dortmunds Rezept gegen die Bayern: Hummels und Effektivität

Sieben Mal in Folge hat Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München in der Liga verloren. Am Samstag soll es anders laufen, obwohl (…)