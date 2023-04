BVB fehlt Torjäger: «Regeln das gerade alles als Mannschaft»

«Gänsehaut» im Titel-Thriller: BVB will im Derby vorlegen

Noch vor einer Woche war die Stimmung am Boden. Doch das 4:0 über Frankfurt vertreibt beim BVB den Frust über die Blamage von Stuttgart (…)

BVB-Profi Can: «Jeder hier in der Stadt will Meister werden»

Nach dem Remis-Rückschlag am vergangenen Wochenende strebt der BVB gegen die Eintracht einen Sieg an. Ein Nationalspieler bekräftigt (…)