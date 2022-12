Busverkehr wird rekommunalisiert: Busse im Vogtland fahren ab Samstag wieder

Ab morgen fahren wieder die Busse im Vogtlandkreis. Das teilt die Pressestelle mit. Monatelang hatten sich die Bietergemeinschaft Bus mit dem Vogtlandkreis und dem Zweckverband ÖPNV Vogtland gestritten. Gestern hat die Bietergemeinschaft den Verkehrsvertrag kurzfristig gekündigt. Der Vogtlandkreis meldet nun die Lösung: Der Busverkehr wird kurzfristig kommunalisiert. Es habe in Verhandlungen dazu eine einvernehmliche Lösung gegeben, so Landrat Thomas Hennig. Am Montag wollen sich der Zweckverband VVV und der Kreistag auf Sondersitzungen mit dem Thema befassen und die Kommunalisierung des Busverkehrs auf den Weg bringen, heißt es aus dem Landratsamt.