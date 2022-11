Busverkehr in Selb: Ab heute Änderungen wegen Straßensperrung

In Selb wird ab heute (02. November) bis einschließlich 11. November die Obere Bergstraße gesperrt. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr in der Stadt: Die Haltestelle Obere Bergstraße wird in diesem Zeitraum gar nicht angefahren, die Haltestelle Luitpoldschule wird zur Haltestelle Rupprechtstraße verlegt.

Der Fahrtweg von der Wittelsbacher Straße läuft in dieser Zeit über den Christian-Höfer-Ring, dann die Längenauer Straße stadteinwärts über die Haltestelle Herzogstraße. Nach der Haltestelle Rupprechstraße links über die Lorenz-Hutschenreuther-Straße wieder zum Ostring.

In der Gegenrichtung verläuft der Fahrtweg dann genau anders herum.