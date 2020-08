Busverbindung Bad Steben – Kronach: Heute beginnt das Probejahr

Gerade im ländlichen Raum kommt oft die Kritik hoch, dass es zu wenig Möglichkeiten gibt, von A nach B zu kommen. Wer zwischen Bad Steben und Kronach unterwegs ist, kann das ab heute (MO) nicht mehr behaupten. Heute startet eine Busverbindung zwischen dem Bad Stebener Bahnhof und dem Kronacher Busbahnhof. Fünf mal täglich fährt dort ein Bus und das: Montags bis Freitags. Wenn der Fahrradbusverkehr im Oktober endet, dann sogar auch samstags und sonntags. Um die Linie zwischen den beiden Städten hat sich der Landkreis Kronach im Rahmen des Förderprogramms Mobilität im ländlichen Raum beworben. Nun hat man den Zuschlag erhalten – die Regierung von Oberfranken hat die entsprechende Genehmigung erteilt. Die Verbindung läuft zunächst für ein Probejahr. Der Landkreis Hof beteiligt sich dabei an den Kosten. Ab heute gibt es also auch eine Direktverbindung für Schwarzenbach am Wald, Selbitz, Naila und Lichtenberg untereinander.

(Symbolbild)