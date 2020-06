Busunfall mit zehn Verletzten in Nürnberg

Nürnberg (dpa/lby) – Bei einem Busunfall in Nürnberg sind am Freitag zehn Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin habe mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug auf der Abbiegespur überholt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Beim Linksabbiegen habe sie dann den Linienbus übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Durch den Aufprall verletzten sich den Angaben nach drei Menschen mittelschwer. Sieben weitere sollen über Schmerzen und Blessuren geklagt haben. Unter den Verletzten, die alle in einem Krankenhaus versorgt worden wurden, befanden sich auch die Autofahrerin und ihr Kind. Der Busfahrer blieb unverletzt.