Busstreik in Bayern: Landkreise Hof und Wunsiedel nicht betroffen

„Exorbitant hohe Dieselpreise“ und „ausbleibende finanzielle Hilfen“. Die Busunternehmen spüren derzeit die Last der Folgen des Kriegs in der Ukraine. Bereits letzte Woche hat es im Landkreis Wunsiedel Busstreiks gegeben. Morgen (Freitag) soll in großen Teilen Bayerns gestreikt werden. Das teilt der Landesverband Bayerischer Omnibusunternehmen mit. Bis 9 Uhr sollen die Busse stehen bleiben. Erneut betroffen ist dadurch also vielerorts der Schulbusverkehr. Für Hochfranken gibt es eine Entwarnung: In den Regionen Hof und Wunsiedel fahren die Busse wie geplant.

