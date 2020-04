Bußgelder bei Maskenpflicht-Verstoß

Es ist vermutlich schon ein ungewohntes Bild: Ab Montag tragen auch die Menschen in der Euroherz-Region Mundschutz. Dann greift die Maskenpflicht für alle ab 7 Jahren. Tragen müssen wir die Masken beim Einkaufen und im ÖPNV. Hier gilt: Bereits wer auf dem Bahnsteig oder an der Haltestelle steht, muss den Mund-Nase-Schutz tragen. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro rechnen. Das hat der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann bekannt gegeben. Das Bußgeld kann bei mehrmaligen Verstößen auch verdoppelt werden. Ladenbetriebern, die nicht sicherstellen, dass das Personal einen Mundschutz trägt, drohen sogar 5.000 Euro, heißt es in einer Mitteilung.