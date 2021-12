Busse in Hof: Fahrplan ändert sich

Wer heute in Hof mit dem Bus fahren will, der sollte zur Sicherheit nochmal einen Blick auf den Fahrplan werfen. Es hat sich nämlich ein bisschen was geändert. Die neuen Linienführungen ermöglichen ab sofort jede Stunde drei direkte Verbindungen zwischen der Hochschule Hof und dem Hauptbahnhof. Der neue Plan orientiert sich an Wünschen von Fahrgästen. Wer vom Hauptbahnhof in die Innenstadt oder zurück will, muss ab der Ludwigstraße und dem Oberen Tor nicht mehr umsteigen. Für die Haltstelle Bergstraße, an der vor allem Regionalbusse halten, gibt es dadurch auch Vorteile.

Die Änderungen:

– Die Linie 5 fährt stündlich ab Hauptbahnhof über die Fabrikzeile zur Hochschule und den gleichen Linienweg zurück.

– Die Linie 6 fährt stündlich ab Hauptbahnhof über die Ludwigstraße zur Hochschule und den gleichen Linienweg zurück.

– Die Linie 7 fährt stündlich ab der Endstation Alsenberger Straße zum Hauptbahnhof und weiter über Nahversorgungszentrum und Breslaustraße in Richtung Hochschule. Diesen Linienweg fährt die Linie 7 auch in Richtung Alsenberger Straße.

– Von Lindenbühl kommend endet die Linie 8 am Sonnenplatz und setzt dort alle 60 Minuten wieder in Richtung Lindenbühl ein. An Sonntagen dient die Haltestelle Untreusee als Endstation und setzt ab dort wieder stadteinwärts ein.

– Die Linie 10 verkehrt wie gewohnt im Stundentakt zwischen Leimitz und Krötenhof und bedient hierbei in beiden Richtungen die Haltestelle Breslaustraße.

– Aufgrund geringer Fahrgastauslastung endet samstags der Verkehr des Anruf-Linienbusses der Linie 12 bereits um 19.57 Uhr am Sonnenplatz.

– Montags bis freitags entfällt die Fahrt der Spätverkehrslinie 15, Abfahrt 19.45 Uhr am Sonnenplatz. Diese Fahrt ist im Fahrplan der Linie 7 enthalten.

– Die Verstärkerfahrt V9 von Montag bis Freitag wird eingestellt. Die Fahrt vom Hauptbahnhof zur Hochschule wird von der Linie 5 abgedeckt.

– Schülerverkehr (nur an Schultagen)

Der Schulbus E2 startet später ab Sonnenplatz (Abfahrt 07.17 Uhr) und bedient die gewohnte Strecke in Richtung Krötenhof. Der Schulbus E2 fährt um 07.18 Uhr die Haltestelle Bergstraße an, um das hohe Fahrgastaufkommen der Linie 2 zu dieser Uhrzeit zu entlasten. Die Schüler werden gebeten, außer der Linie 2 (Abfahrt Bergstraße 07.16 Uhr), auch den Schulbus E2 Richtung Münsterschule, Südring 100, Krötenbrucker Grundschule und Schulzentrum zu nutzen.

Schüler aus Wölbattendorf/Osseck können am Sonnenplatz um 07.37 Uhr von der Linie 12 auf die Linie 9 umsteigen und somit ins Schulzentrum gelangen.

Ebenso kann der Anschluss an der Haltestelle Dr.-Enders-Straße für diese Verbindung genutzt werden. Die Linie 12 kommt an der Haltestelle Dr.-Enders-Straße stadteinwärts um 07.32 Uhr an und die Linie 9 in Richtung Schulzentrum/Heimstätten fährt um 07.42 Uhr an der Haltestelle Dr.-Enders-Straße stadtauswärts ab.

– Die Früh-Taxi-Fahrten der Linien 4, 9 und 12 bleiben montags bis freitags bestehen, werden jedoch mit einem Linienbus bedient. Die Früh-Taxi-Fahrt der Linie 7 ist nun im Fahrplan integriert.