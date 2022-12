Busse fahren wieder: Lösung für Busverkehr im Vogtlandkreis gefunden

Es war ein Ärgernis für Schüler und Eltern. Am Freitag sind im Vogtland keine Regional- und Schulbusse gefahren.

Grund ist der Streit zwischen der Bietergemeinschaft Bus und dem Vogtlandkreis. Die Bietergemeinschaft kämpft mit steigenden Kosten und Personalmangel und hat den Verkehrsvertrag kurzfristig, außerordentlich gekündigt. Gestern gab es Verhandlungen bei denen der vogtländische Landrat Thomas Hennig das Ziel vorgegeben hat.

Und so sieht die Lösung aus: Der Vogtlandkreis will die Busgesellschaft übernehmen und den Busverkehr im Vogtland kommunalisieren. Am Montag sollen darüber der Kreistag und der Zweckverband ÖPNV Vogtland in Sondersitzungen abstimmen. Für die Bürger zählt am Ende: Die Busse im Vogtland fahren ab heute wieder.