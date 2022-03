Buslinien in Hof: Ab heute mehrere Umleitungen

Ab heute (7.3.) bis Freitag in einer Woche (18.03.) finden in der Ossecker Straße in Hof Kanalarbeiten statt.

In dieser Zeit ist daher ein Abschnitt der Straße komplett gesperrt. Das hat auch Auswirkungen auf die Buslinien 9 und 12, wie die Hofer Stadtwerke mitteilen. Das betrifft unter anderem die Haltestelle Osseck.

Auch in der Hermann-Löns-Straße finden ab heute Kanalarbeiten statt. Dadurch werden die Haltestellen Wilhelm-Raabe-Straße und Ludwig-Uhland-Straße nicht angefahren. Die Sperrungen betreffen die Linien 2, 3 und 17.

Im Detail:

Infos der Stadtwerke zu den Bauarbeiten in der Ossecker Straße:

Die Busse der Linie 9 enden an der Haltestelle Heimstätten. Die Haltestellen Osseck, Quellitz und Fuhrmannstraße werden nicht bedient.

Die Fahrt der Linie 12 von Montag bis Freitag um 7.20 Uhr ab Wölbattendorf fährt ab der Haltestelle Quellitz über die Fuhrmannstraße weiter zur regulären Haltestelle Hohensaas. Die Haltestelle Osseck kann nicht angefahren werden. Die Fahrt um 19.20 Uhr montags bis freitags ab Wölbattendorf verkehrt fahrplanmäßig über Osseck in Richtung Innenstadt.

Infos der Stadtwerke zu den Bauarbeiten in der Hermann-Löns-Straße:

Für die Linien 2, 3 und 17 ergibt sich daraus folgende Umleitungsstrecke:

In Richtung Krötenhof fahren die drei Linien ab der Haltestelle Robert-Koch-Straße die Eppenreuther Straße entlang und weiter über Südring bis zur Ersatzhaltestelle Krötenhof. Diese befindet sich auf dem Krötenhofer Weg vor der Einmündung zum Kammergutweg. Ab dort fahren die Busse stadteinwärts über die Haltestelle Peuntweg und weiter auf der Eppenreuther Straße in Richtung Stadtmitte.

Alle auf der Umleitungsstrecke liegenden Haltestellen werden von den Linien 2, 3 und 17 bedient. Nicht angefahren werden während der Bauarbeiten die Haltestellen Wilhelm-Raabe-Straße und Ludwig-Uhland-Straße.