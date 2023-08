Buslinie 89 im Vogtland: Verkehrsverbund passt Fahrplan an

Damit die Fahrgäste besser planen können und nicht umsonst an der Haltestelle stehen, hat der Verkehrsverbund Vogtland Anpassungen bei der Buslinie 89 vorgenommen. Die fährt im Raum Lengenfeld und Reichenbach. Ab heute fährt die Linie 89 nur noch von Montag bis Freitag. Außerdem entfallen die Fahrten am frühen Morgen und am Abend. Die Fahrgäste können zwischen Reichenbach und Lengenfeld auf die PlusBus Linie 10 zurückgreifen. Innerhalb von Reichenbach und Mylau wird die Leistung um den Stadtverkehr ergänzt. Mehr Infos zum neuen Fahrplan finden Interessierte in der App des Verkehrsverbunds, online oder am Servicetelefon der Tourismus- und Verkehrszentrale Vogtland (TVZ). Tel: 03744 19449