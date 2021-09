Bushaltestelle Unterkotzau: SPD fordert eine Lösung

Wer mit dem Bus nach Unterkotzau will, der muss seit Anfang Juli etwas länger laufen. Der Hofer Stadtbus fährt die Haltestelle nämlich nicht mehr an. Der Besitzer eines Privatgrundstücks hatte das Wenden untersagt. Die SPD-Stadtratsfraktion sucht immer noch nach einer Lösung. Sie hat jetzt beantragt, dass sich der Aufsichtsrat der Stadtwerke in seiner nächsten Sitzung mit dem Thema befasst. Dort sollen die Sachlage erläutert und Alternativlösungen präsentiert werden.

Der Vorschlag, den die SPD-Stadtratsfraktion in der Vergangenheit selbst eingebracht hat, sei nicht umsetzbar. Der Stadtbus könne nicht auf dem Dorfplatz vor dem Feuerwehrhaus wenden, weil die Last für die Saalebrücke zu hoch wäre. In diesem Zusammenhang kritisiert die Fraktion auch, dass die Brücke schon seit Jahren hätte saniert sein sollen. Nachdem Traktoren über die Brücke fahren dürfen, könnte es für Busse, laut Fraktion, eine Ausnahmegenehmigung geben.