Busfahrt zu den Öko-Feldtagen: Anmeldung noch bis Montag möglich

Am 14. und 15. Juni präsentieren rund 340 Unternehmen, Verbände und Organisationen ihre neuen Methoden für eine umweltfreundliche Landwirtschaft in Ditzingen-Hirschlanden in Baden-Württemberg bei den Öko-Feldtagen. Die Ökomodellregion Fichtelgebirge bietet eine kostenfreie Busfahrt zu den Öko-Feldtagen an.

Wer mitfahren möchte kann sich noch bis Montag (29. Mai) unter: https://eveeno.com/274118492 für die Busfahrt anmelden.

Die Kosten für den Bus werden von den Öko-Modellregionen übernommen. Tickets für das Ausstellungsgelände müssen selbst besorgt werden.

Zustiegsmöglichkeiten:

Wunsiedel, Burgermühlweiher-Platz: 05 Uhr

Scheßlitz, Pendlerparkplatz (A70): 06:15 Uhr

Ankunft auf dem Gelände der Öko-Feldtage: ca. 09:30 Uhr

Die Rückfahrt erfolgt gegen 18:30 Uhr