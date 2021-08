Noch genießt ihr eure wohlverdienten Sommerferien, aber die sind schneller rum als ihr denkt. Bald sitzt ihr wieder im Bus auf dem Weg zur Schule. Vorher müsst ihr aber noch eure Berechtigungskarten beantragen. Die Hof Bus GmbH hat dafür jetzt das Antragsverfahren geändert. Die neuen Anträge findet ihr hier. Schüler bekommen ihre Berechtigungskarten am ersten Schultag nach den Sommerferien. Wenn Azubis ihren Antrag per Post an die Hof Bus GmbH geschickt haben, bekommen sie die Karte zugeschickt.