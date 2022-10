Bei einer Fahrkartenkontrolle hat ein Busfahrer in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) ein Mädchen leicht verletzt. Nachdem die 8-Jährige kein Ticket vorzeigen konnte, zog der Mann an ihrem Schal, teilte die Polizei am Samstag mit. Gegen den 57-Jährigen werde nun wegen Körperverletzung ermittelt.