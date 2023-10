Busfahrer soll sich an Passagierin vergangen haben

Ein Busfahrer soll sich in Fürstenfeldbruck bei München an einer jungen Passagierin sexuell vergangen haben. Nach Angaben von Zeugen habe der 50-Jährige zuvor alle anderen Fahrgäste aufgefordert, den Bus zu verlassen und auf einen anderen Bus zu warten, teilte die Polizei am Montag mit. Anschließend soll er ein Sexualdelikt an der 19 Jahre alten Frau begangen haben.

Nach Angaben der Ermittler ereignete sich der Vorfall bereits am Morgen des 6. Juli. Die mutmaßlich betroffene Frau habe den Verdächtigen erst einige Zeit später angezeigt, sagte ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zum Tathergang könne man noch nicht machen. Die Kripo Fürstenfeldbruck bittet nun Fahrgäste des Busses, die der Fahrer damals zum Aussteigen aufgefordert hatte, sich als Zeugen zu melden.