Busfahrer in Quarantäne: Massive Ausfälle im Busverkehr

Die Corona-Fälle steigen auch bei uns in der Region und haben jetzt immer mehr Auswirkungen auf den Alltag. Wer in Hof mit dem Bus fahren will, hat es momentan schwer. Wie die Stadtwerke Hof mitteilen, sind mittlerweile fünf Mitarbeiter positiv getestet. Damit mussten auch viele Busfahrer in Quarantäne. Deshalb gibt es nur noch zwei reguläre Verbindungen. Die Linie 5 fährt regulär, endet jedoch am Abend am Sonnenplatz.

Die Linie 10 fährt nach Schulschluss vom Schulzentrum zur Hochschule. Den restlichen Schulbusverkehr können die Stadtwerke auch aufrecht erhalten. Einen Überblick über alle Änderungen bekommt ihr hier.