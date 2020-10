Busfahrer in Quarantäne: Fahrplan für das Wochenende

Wer in Hof auf einen Bus wartet, der kann im Moment lange warten. Fünf Mitarbeiter der Stadtwerke Hof sind positiv auf das Coronavirus getestet. Zwei Drittel der Busfahrer mussten deshalb in Quarantäne. Die Stadtwerke Hof haben deshalb einiges versucht, um den Busverkehr aufrecht zu erhalten, sagt Pressesprecherin Stefanie Köppel:

Momentan fahren nur noch überwiegend Schulbusse in Hof unterwegs. Morgen sind zumindest wieder fünf Linien im Einsatz. Am Samstag fahren die Busse wie am Sonntag. Einen Überblick über alle Änderungen bekommt ihr hier.