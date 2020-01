In größeren Städten stehen überall Automaten, in Hochfranken löst man die Tickets für den Bus direkt beim Fahrer – ab sofort gibt es sie aber auch an der Kasse im HofBad zu kaufen. Das teilen die Stadtwerke Hof mit. Wer dort schwimmen geht, kann also direkt danach den Rückweg buchen. Die bisherige Vorverkaufsstelle, der Kiosk Max hat Ende 2019 geschlossen. Nun gibt es die neue im HofBad.