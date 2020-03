Busfahren in der Corona-Krise: Das ändert sich in Stadt und Landkreis Hof

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt mittlerweile fast alle Bereiche in unserem täglichen Leben. Viele Menschen arbeiten zum Beispiel von zu Hause aus. Wer noch zu seiner Arbeitsstelle geht und dabei auf Busse angewiesen ist, muss sich im Landkreis Hof ab Montag (23.03.) auf Veränderungen einstellen. Ab dann gilt nämlich der Ferienfahrplan. Das gibt das Landratsamt bekannt.

Außerdem kann jeder nur noch über die hintere Tür einsteigen. Der Hofer Landbus und das Anrufsammeltaxi Münchberg fahren weiter. Einige Bürgerbusse in der Region haben aber ihre Fahrten eingestellt. Auch in die Hofer Stadtbusse geht es nur noch über die hintere Tür. Außerdem können Fahrgäste Fahrkarten nur bei den Vorverkaufsstellen kaufen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, den Betrag für die Tickets auf ein Konto zu überweisen. Auch in Plauen gilt ab Samstag ein Sonderfahrplan.