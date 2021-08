Busbahnhof Plauen: Digitale Haltestellen liefern Informationen in Echtzeit

Wann fährt mein Bus und ist er auch pünktlich? Mit neuen Bussteiganzeigern und einer Übersichtstafel erhalten Fahrgäste am oberen Bahnhof in Plauen darüber jetzt genau Informationen. Außerdem gibt es nun eine Abfahrtsanzeige am Schaufenster des TVZ-Servicecenters, dass an das Echtzeitauskunftsystem EFA der Firma Mentz angebunden ist. Auch die Plus- und TaktBusse, sowie alle Trams sind mit Monitoren ausgestattet, die Infos zum Fahrtverlauf, Service und Ausflugstipps liefern. Die neuen Service-Angebote sind zudem barrierefrei, dank Brailleschrift, Kontrasten und Behindertenansage. Die Kosten von rund 130 Tausend Euro wurden zu 75 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert.