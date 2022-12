Busbahnhof am Hauptbahnhof: Reaktionen von Hofer Akteuren

Der Busbahnhof soll am Hauptbahnhof entstehen. Das war der Beschluss des Hofer Stadtrats in der jüngsten Sitzung. Die Zwischenlösung am Sonnenplatz sei ein schlechter Standort, so Eva Döhla. Die Stadt war seit Jahren auf der Suche nach einer permanenten Lösung. Zuletzt war die Entscheidung zwischen dem Bahnhofsvorplatz und einer Kombination aus Sonnenplatz und Friedrichstraße.

Die Stadtwerke Hof waren an dem Prozess beteiligt. Geschäftsführer Jean Petrahn freut sich, dass es künftig mit dem Bahnhof und dem Busbahnhof einen zentralen Umsteigeplatz für den ÖPNV in Hof gibt. Zudem sollen das Bahnhofsgebäude aber auch das ganze Viertel aufgewertet werden. Das befürwortet auch Mona Schulz von der Initiative Bürger am Zug. Auch über mehr Einzelhandel im Bahnhofsviertel wäre sie froh, allein ein Busbahnhof würde daran laut ihr aber nichts ändern. Kritischer mit der Entscheidung geht Sabine Köppel um. Sie ist Bezirksgeschäftsführerin Oberfranken beim Handelsverband Bayern. Sie hätte aus Sicht der Einzelhändler einen innenstadtnäheren Standort vorgezogen.