Busausfälle wegen Protestaktion im Südosten

Eine Geisterfahrerin hat auf der Autobahn 8 in Oberbayern einen schweren Unfall verursacht. Die 87-Jährige sei am (…)

Nach einem Lkw-Unfall auf der Autobahn 3 in Unterfranken ist die Polizei gegen Gaffer vorgegangen, die im Vorbeifahren das Handy (…)

Wieder langer Stau bis vor München wegen Blockabfertigung

Die Lkw-Blockabfertigung in Österreich hat am Dienstag erneut einen langen Stau verursacht. Die Lastwagen standen auch am (…)