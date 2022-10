Zug erfasst Bus in Tirol – Lenker und zwei Kinder verletzt

In Tirol ist ein Schulbus an einem unbeschrankten Bahnübergang von einem Güterzug erfasst worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurden bei dem Unfall am Donnerstagmorgen in Pflach (Bezirk Reutte) der Busfahrer und zwei deutsche Kinder verletzt. Der 13-jährige Junge und seine 11-jährige Schwester leben in Österreich, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Laut Polizei fuhr der Schulbus aus noch unbekannter Ursache auf die Gleise, als der Zug nahte. Der Bus sei durch den Aufprall gegen einen Strommast und danach in einen Graben gedreht worden. Der Lenker sei aus seinem Fahrzeug geschleudert worden und rund 20 Meter weiter zum Liegen gekommen. Außer ihm und den Geschwistern war niemand an Bord.

Es würden «sämtliche Daten – wie etwa der Funkverkehr der Lok – ausgewertet und Zeugenbefragungen durchgeführt», sagte ein Sprecher der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) der Nachrichtenagentur APA. Der Güterzug war demnach Richtung Vils unterwegs gewesen.