Bus und Bahn: Verkehrstag in Plauen

Durch das Deutschlandticket nutzen jetzt schon mehr Menschen die Bahn. Viele bevorzugen aber immer noch ihr eigenes Auto. Der Verkehrsverbund Vogtland will beim heutigen Verkehrstag auch die anderen Verkehrsangebote vorstellen. Los geht’s um 12 Uhr in der Freizeitanlage Syratal. Die Besucher können einen Zugfahrsimulator ausprobieren oder sich über die Rufbusse bzw. über Carsharing informieren. Aber auch die Parkeisenbahn ist in Betrieb und bringt die Besucher zur Festwiese, wo das Rahmenprogramm wartet.