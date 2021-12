Bus und Bahn: 3G-Regel in den Ferien auch für Schüler

Die Schüler können sich jetzt erst einmal zwei Wochen ausruhen, denn es sind Weihnachtsferien. Da stehen bestimmt einige Treffen mit den Freunden auf dem Programm. Aber Vorsicht bei der Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. In den Ferien brauchen auch Schüler in Bus und Bahn einen negativen Corona-Test, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Bisher waren sie von der Regelung ja ausgenommen, weil sie sich in der Schule regelmäßig auf das Virus testen lassen müssen.

Und noch eine Änderung, die alle Fahrgäste der Hofer Stadtbusse betrifft: Die Busse fahren morgen, an Heiligabend, bis ca. 16 Uhr gemäß dem Samstagsfahrplan. An den beiden Weihnachtsfeiertagen gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan.