Kein Sachschaden, dafür aber acht verletzte Schulkinder. Das ist die Bilanz eines Vorfalls am Mittag in Hof. Ein Schulbus musste an einer Ampel in der Marienstraße abrupt bremsen. Dabei wurden acht Kinder im Bus herumgeschleudert. Laut der Polizei Oberfranken wurden die Kinder nur leicht verletzt. Drei von ihnen sind aber trotzdem vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.