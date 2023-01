Bus fährt auf Anhänger auf: Vollsperrung auf A3

Ein Reisebus mit rund 60 Schulkindern aus Belgien ist in Mittelfranken gegen einen Verkehrssicherungsanhänger gefahren – es gab mehrere Leichtverletzte. Die Autobahn 3 war nach dem Unfall am frühen Mittwochmorgen in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer des Busses kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Rettungsdienst versorgte vor Ort fünf leicht verletzte Kinder, die übrigen Insassen blieben laut Polizei unverletzt.

Der Bus war demnach auf dem Rückweg von einem Schulausflug, als er auf der A3 in Richtung Würzburg im Baustellenbereich gegen den abgestellten Verkehrssicherungsanhänger fuhr. Die Kinder kamen nach dem Unfall in einer nahe gelegenen Sporthalle unter. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.