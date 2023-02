Burgruine Waldstein: 200.000 für Sanierungsmaßnahmen

Der Große Waldstein ist eines DER Ausflugsziele im Hofer Land. Mittendrin: Die denkmalgeschützte Burgruine Waldstein. Diese soll nun mit 200.000 Euro Haushaltsmitteln der sogenannten Fraktionsreserve saniert werden. Das teilt der Hofer CSU-Landtagsabgeordneten Alexander König mit. So sollen die Ruinenmauern und die Kapelle vor dem Einsturz bewahrt werden. Die Ruine befindet sich in Obhut der bayerischen Staatsforsten. Außerdem freut sich der Landtagsabgeordnete König über weitere Fördergelder für den Umbau des ehemaligen Gasthofs – der zum Teil im Pressecker Ortsteil Fels und auch im Ortsteil Schübelhammer der Stadt Schwarzenbach am Wald liegt. Der Gasthof soll zum Naturparkzentrum des Naturparks Frankenwald umgebaut werden.