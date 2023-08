Burgebrach: Eskalierter Streit mit lebensgefährlicher Verletzung

Zugestochen und lebensgefährlich verletzt: Ein Streit in Burgebrach im Landkreis Bamberg ist in der Nacht auf Sonntag eskaliert. Wie die Polizei jetzt (06.08.) mitteilt, waren ein 17- und ein 18-Jähriger vor einer Spielothek in eine Auseinandersetzung geraten. Sprecherin der Polizei Oberfranken, Franziska Schramm:

Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 18-Jährige notoperiert. Der Täter sitzt jetzt wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen – unter anderem auch dazu, wie es zu dem Streit kam.