Burg Hohenberg: Was passiert nach der Sanierung?

Bei der Sanierung der Burg in Hohenberg an der Eger ist es zuletzt immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Schuld waren die Corona-Pandemie, die Energiekrise und auch Radonmessungen. Seit dem Frühjahr konzentrieren sich die Verantwortlichen nun auf die Schimmelsanierung in den Räumen des Fürstenhauses. Inge Aures, SPD-Landtagsabgeordnete für Kulmbach und Wunsiedel, macht sich jetzt schon Mal Gedanken über die Nachnutzung. Zuständig dafür ist die Immobilie Freistaat Bayern, kurz IMBY. Gedacht war eigentlich, dass die Burg weiterhin als Jugendherberge dient. Damit sich der Betrieb lohnt, müsste es 112 Betten geben. Für Inge Aures fehle es dafür aber an Platz. Die IMBY müsse daher prüfen, ob das erarbeitete Konzept so noch zeitgemäß und wirtschaftlich sei. Das Konzept sollte laut Aures nicht nur auf Schulklassen, sondern auch auf junge Familien ausgerichtet sein.