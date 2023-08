Buntmetalldiebstahl in Wunsiedel: Kriminalpolizei fasst Diebes-Trio

Zwei Männer und eine Frau sollen sich in den vergangenen Monaten mehrfach Zutritt zu einer Recyclingfirma in Wunsiedel verschafft haben. Sie sollen dort Buntmetall im Wert von mindestens 50.000 Euro gestohlen haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erging nun Haftbefehl gegen das Trio im Alter zwischen 22 und 25 Jahren. Ihnen wird vorgeworfen, sich 20 Mal unerlaubt am Buntmetall der Firma bedient zu haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof haben die Beamten gestern zu den Tatverdächtigen aus dem Raum Hof und Wunsiedel geführt. Sie müssen sich wegen des Verdachts des Bandendiebstahls verantworten.