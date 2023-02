Bunte Kunst in der «MuSeenLandschaft Expressionsmus»

Museen in München und Oberbayern wollen die Kunst des Expressionismus in diesem Jahr als Gesamterlebnis anbieten. Beteiligt seien etwa das Lenbachhaus München, das Buchheim Museum der Phantasie am Starnberger See und das Franz Marc Museum in Kochel am See, berichteten die Organisatoren am Dienstag in München.

Die «MuSeenLandschaft Expressionismus» soll den Kunstgenuss von Werken etwa der Künstlergruppe Blauer Reiter mit der Natur verbinden. Besucher könnten die Kunst in der Landschaft erleben, die die Künstlerinnen und Künstler inspiriert habe, heißt es in der Mitteilung.

Weltberühmte Werke des Expressionismus hängen im Lenbachhaus, etwa das «Blaue Pferd» von Franz Marc. Murnau präsentiert sich als Künstlerstädtchen am Staffelsee, mit dem Schloßmuseum und dem Münter-Haus, in dem Gabriele Münter und Wassily Kandinsky einige Jahre lebten. In Kochel am See gibt es das Franz Marc Museum oder den Malerweg im nahen Sindelsdorf, der an Motive führt, die die Künstlergruppe des Blauen Reiter inspirierten. Und Penzberg lockt mit der Sammlung mit Werken von Heinrich Campendonk, in dessen Garten in Sindelsdorf oft Künstlerinnen und Künstler zu Gast waren.